رسمياً: تحديد مواعيد مباريات كأس العالم قطر 2022

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 في قطر رسمياً موعد الانطلاق الرسمي للبطولة وموعد انتهائها، وكذلك الملاعب المحددة لإقامة المباريات بما فيها الافتتاح والنهائي.

وستقام منافسات كأس العالم 2022 في قطر خلال فصل الشتاء لأول مرة، وذلك بسبب الأجواء الحارة في شبه الجزيرة العربية والتي ستصعب من إقامة المباريات خلال فصل الصيف.

وبشكل رسمي، ستنطلق البطولة في الحادي والعشرين من نوفمبر من العام بعد القادم من خلال مباراة الافتتاح على ملعب البيت والذي يتسع لـ 60 ألف متفرج.

وسيوافق الحادي والعشرين من نوفمبر من عام 2022 يوم الاثنين، وستقام المباراة في الواحدة ظهراً بتوقيت قطر، الحادية عشر ظهراً بتوقيت وسط أوروبا.

أما بخصوص مباريات دور المجموعات، فستقام بواقع 4 مواجهات خلال اليوم الواحد، في الواحدة ظهراً، ثم الرابعة عصراً، والسابعة والعاشرة مساءً بالتوقيت المحلي.

وستقام المباراة النهائية في الساعة السادسة مساء بتوقيت قطر في الثامن عشر من ديسمبر على ملعب لوسيل الذي يتسع لـ 80 ألف متفرج.

يذكر أن قطر تعد الدولة العربية الأولى التي تستضيف منافسات كأس العالم، في حدث سيكون تاريخياً للشرق الأوسط ولمنطقة الخليج العربي ككل.