رسمياً: تحديد موعد استكمال الدوري الإيطالي

أعلنت الحكومة الإيطالية موعد استكمال مسابقتي الدوري والكأس المحليين بعد تراجع أعداد المصابين بوباء كورونا.

وكانت اللجنة العلمية التقنية قد منحت الضوء الأخضر لبروتوكول إعادة الدوري الإيطالي.

بدورها، أعلنت رابطة الدوري الإسباني عودة البطولة في 11 يونيو، بينما تم اعتماد 17 يونيو في إنجلترا لاستئناف المسابقة هناك.

وقال زير الرياضة فيتشينزو سبادافورا أن الوضع في إيطاليا يسمح باستكمال النشاط الرياضي دون حضور جماهيري مع الالتزام بالتعليمات الصحية.

بناء على ذلك، ستعود بطولة الدوري الإيطالي في 20 من الشهر القادم، على أن يتم خوض مباراتي نصف نهائي كأس إيطاليا في الفترة بين 13 و20 يونيو.

كان الدوري الإيطالي أول من تأثر بوباء كورونا بعد اجتياح الفيروس مدينة ميلانو قبل أن ينتشر في مناطق أخرى.

وتأثر يوفنتوس بالوباء بصورة كبيرة في تورينو، إذ أصيب نجومه باولو ديبالا وبليز ماتويدي ودانييلي روغاني بالفيروس.

يذكر أن يوفنتوس يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة عن غريمه لاتسيو صاحب المركز الثاني.