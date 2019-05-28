رسمياً: تشافي يتولى تدريب السد

أعلن السد رسمياً تعيين أسطورة كرة القدم الإسبانية ونجمه السابق تشافي هيرنانديز مديراً فنياً بداية من الموسم القادم.

وكان جيزوالدو فيريرا مدرب الفريق القطري السابق قد أعلن رحيله نهاية الموسم الحالي تمهيداً لاعتزاله بشكل نهائي.

وخلفاً لفيريرا، تم ترشيح العديد من الأسماء من قبل وسائل الإعلام في قطر وعلى رأسها تشافي.

وبالفعل، أعلن السد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نبأ تعيين أسطورة برشلونة السابق مديراً فنياً للفريق.

وسيبدأ الإسباني العمل رفقة طاقمه الخاص الذي سيضم كلاً من سيرخيو أوريول وإيفان توريس وأوسكار هيرنانديز وخوسيه مانويل ودافيد باراتس وأنتونيو لوبو وسيرخيو غارسيا وأنتونيو ترامولاس.

يذكر أن تشافي هيرنانديز انضم إلى السد كلاعب صيف عام 2015 قادماً من برشلونة.