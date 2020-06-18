رسمياً: تشيلسي يتعاقد مع تيمو فيرنر

أعلن تشيلسي، إنهاء إجراءات التعاقد مع تيمو فيرنر، مهاجم وهداف آر بي لايبتزيغ، والمنتخب الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 47.5 مليون يورو، وذلك بعدما تصارع على التعاقد مع اللاعب كبار أندية أوروبا أبرزها ليفربول وبايرن ميونيخ وريال مدريد.

وقال الموقع الرسمي لنادي تشيلسي أن صاحب الـ 24 عاماً وافق على الانضمام للبلوز في يوليو القادم، بعد خضوعه للفحص الطبي، حيث سيبقى مع فريقه حتى نهاية الدوري الالماني.

ويعد فيرنر أحد أكثر المهاجمين الشباب تألقاً في أوروبا بسبب سرعته وقدرته على إنهاء الهجمات حيث يجيد اللعب كجناح أو كمهاجم مركزي.

وسجل فيرنر هذا الموسم 32 هدفاً وصنع 13 في 43 مباراة بجميع المسابقات ويتبقى له مبارتان هذا الموسم لتحسين هذه الأرقام.

على الصعيد الدولي، خاض مع المنتخب الألماني 29 مباراة، سجل خلالها 11 هدفاً، وتوج مع «المانشافت» ببطولة كأس القارات 2017.