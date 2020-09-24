رسمياً: تشيلسي يتعاقد مع حارس رين

أعلن تشيلسي إتمام إجراءات التعاقد مع إدوارد ميندي، حارس مرمى رين، لينضم للبلوز لمدة خمسة مواسم، في صفقة بلغت قيمتها 22 مليون يورو.

وبات السنغالي صاحب الـ 28 عاماً سابع صفقات تشيلسي هذا الموسم بعد كل من حكيم زياش وتيمو فيرنر وبين تشيلويل وتياغو سيلفا ومالانغا سار وكاي هافيرتز.

وقال ميندي، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لتشيلسي، بعد توقيع عقده طويل الأمد: «أنا متحمس جداً للانضمام إلى تشيلسي. إنه حلم بالنسبة لي أن أكون جزءاً من هذا الفريق المثير وأن أعمل مع فرانك لامبارد وجميع طاقمه التدريبي. أتطلع إلى مقابلة زملائي في الفريق ولا أطيق الانتظار للبدء».