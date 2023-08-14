رسمياً: تشيلسي يضم كايسيدو في صفقة بريطانية قياسية

أعلن تشيلسي رسمياً مساء الاثنين عن تعاقده مع الإكوادوري مويسيس كايسيدو من برايتون آند هوف آلبيون في صفقة بريطانية قياسية وصلت قيمتها إلى 115 مليون جنيه استرليني.

ووقع لاعب خط الوسط على عقدٍ لمدة 8 مواسم مع البلوز مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وكان صاحب الـ 21 عاماً قد انضم لبرايتون مطلع عام 2021 مقابل 4.5 مليون جنيه فقط.

وشهدت الأيام الماضية حرب مزايدة بين تشيلسي وليفربول على توقيع النجم الإكوادوري الصاعد مما رفع من قيمة الصفقة لتصل إلى هذا الرقم غير المسبوق على المستوى البريطاني.

ومن المتوقع أن يخوض كايسيدو مباراته الرسمية الأولى مع تشيلسي يوم الأحد المقبل في ديربي مرتقب أمام ويست هام يونايتد على أرضية ملعب لندن.