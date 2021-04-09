رسمياً: تغيير حكم الكلاسيكو

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم استبدال حكم مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة غداً السبت في المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني.

وقررت اللجنة الفنية للحكام بالاتحاد الإسباني، اليوم الجمعة، استبدال ماتيو لاهوز الذي تعرض لإصابة عضلية بجيل مانزانو لإدارة اللقاء.

وعلى الأرجح أن لاهوز تعرض للإصابة في مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتم إسناد مهمة إدارة الكلاسيكو لمانزانو بدلاً منه.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، وخلفه ريال مدريد في المركز الثالث بـ 63 نقطة، بينما يتصدر أتلتيكو مدريد الترتيب بـ 66 نقطة.