رسمياً: توتنهام يقيل بوتشيتينو

أعلن توتنهام إقالة مدربه ماوريسيو بوتشيتينو، بعد سلسلة من التكهنات حول مستقبله.

وقضى الأرجنتيني الأسابيع الأسوأ له خلال مسيرته مع النادي اللندني، بسبب تراجع النتائج على المستويين المحلي والأوروبي.

وقال دانييل ليفي رئيس توتنهام في بيان رسمي: "كنا في حالة تردد قبل اتخاذ هذا القرار بالتغيير، ولم نقدم على هذه الخطوة باستخفاف أو تسرع.

"من المؤسف جداً أن النتائج المحلية نهاية الموسم الماضي وبداية الحالي جاءت مخيبة لآمال الجميع.

"يقع على عاتق مجلس الإدارة اتخاذ القرارات الصعبة ومنها هذا القرار، مر ماوريسيو بلحظات لا تُنسى في تاريخ النادي، سيظل وباقي جهازه المساعد جزءاً من تاريخ توتنهام، نظراً لكل ما قدموه خلال الأوقات الصعبة التي مر بها الفريق خاصة خلال فترة بناء الملعب الجديد".

وفي نهاية حديثه وجه ليفي الشكر لبوتشيتينو وجهازه المعاون، على كل الإسهامات التي قدموها لسبيرز.

يذكر أن المدرب الأرجنتيني وصل توتنهام في مايو 2014، ولم يحقق معه أي بطولات، لكنه ساهم في مشاركة الفريق بدوري أبطال أوروبا بصفة مستمرة، وقاده لنهائي البطولة الموسم الماضي، والذي خسره أمام ليفربول بهدفين نظيفين.

ومن المتوقع أن تشتعل التكهنات حول خليفة بوتشيتينو خلال الفترة القادمة، وسط تصدر كل من جوزيه مورينيو وماسيميليانو آليغري للترشيحات.