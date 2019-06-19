رسمياً: جيامباولو يتولى تدريب ميلان

أعلن ميلان مساء الأربعاء، عن تعاقده مع ماركو جيامباولو كمدير فني للفريق خلال المرحلة القادمة.

وتخلى الروسونيري عن مدربه السابق جينارو غاتوزو نهاية الموسم الماضي، ليستقر على مدرب سامبدوريا لتعويضه.

ونشر الموقع الرسمي لميلان بياناً أكد فيه تعيين جيامباولو بعقد يستمر حتى 30 يونيو 2021.

ويحتوي عقد جيامباولو على خيار يسمح بتمديده لموسم إضافي بحالة موافقة الطرفين.

ويأتي تعيين إيطالي الجنسية سويسري المولد بعد المستويات المميزة التي قدمها مع سامبدوريا خلال الفترة الأخيرة.

واحتل جيامباولو مع فريقه السابق المركز التاسع في الدوري الإيطالي برصيده 53 نقطة.

على الجانب الآخر، أنهى ميلان الموسم في المركز الخامس برصيد 68 نقطة، مبتعداً عن دوري أبطال أوروبا ليكتفي بالمشاركة في الدوري الأوروبي.