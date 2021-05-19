رسمياً: خضيرة يعلن اعتزاله

أعلن النجم الألماني لاعب وسط هيرتا برلين ونجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق سامي خضيرة، اعتزاله بنهاية الموسم الجاري.

وقرر صاحب الأصول التونسية وضع حد لمسيرته الاحترافية بعد رحلة حافلة بالألقاب والمحطات مع كبار قارة أوروبا.

ولعب صاحب الـ 34 عاماً بقمصان شتوتغارت وريال مدريد ويوفنتوس وهيرتا برلين، وتوج بالألقاب في إسبانيا وإيطاليا وألمانيا، ومع منتخب بلاده.

وظفر خضيرة بلقب الدوري الإسباني والألماني ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي مرة واحدة، والدوري الإيطالي 5 مرات، وكأس إيطاليا 3 مرات.

أما مع منتخب ألمانيا، حقق خضيرة اللقب الأغلى حين توج بكأس العالم في 2014، في مسيرة دولية خاض خلالها 77 مباراة وسجل فيها 8 أهداف.

وحط خضيرة الرحال في هيرتا برلين منذ أشهر قليلة فقط بعد خروجه من حسابات أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس، ليعود إلى بلاده ويعتزل هناك.

يذكر أن خضيرة حقق لقبي كأس العالم ودوري أبطال أوروبا عام 2014، ليصبح من القلائل الذين تمكنوا من الجمع بين لقب الأبطال والمونديال في نفس العام.