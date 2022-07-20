رسمياً: ديبالا يوقع لروما في صفقة مجانية

وقع النجم الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا بصورة رسمية مع روما الذي يشرف عليه المدير الفني البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو اليوم الأربعاء.

ورحل المهاجم صاحب الـ 28 عن صفوف يوفنتوس مطلع الشهر الجاري بعد انتهاء عقده وعدم التوصل مع النادي لاتفاق حول التجديد.

ماذا قال ديبالا خلال تقديمه؟

كشف نجم يوفي السابق أن عزم روما على إتمام الصفقة وجديته الكبيرة في المفاوضات شجعت اللاعب على قبول العرض وارتداء قميص الجيالوروسي.

وشدد الأرجنتيني على أنه ينضم لفريق في طور النمو وأنه يتطلع للعمل تحت إشراف مدرب بحجم مورينيو.

يذكر أن المهاجم الذي سبق له اللعب في باليرمو في إيطاليا سجل 115 هدفاً ليوفنتوس خلال 293 مباراة في جميع البطولات.