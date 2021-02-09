رسمياً: دي ماريا يغيب عن مواجهة برشلونة وباريس سان جيرمان

أكد باريس سان جيرمان غياب نجمه آنخيل دي ماريا عن مواجهة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة والتي ستقام الأسبوع القادم.

وتلقى الباريسي ضربة موجعة بعدما تعرض الدولي الأرجنتيني للإصابة قبل مواجهة البارسا بـ 9 أيام خلال مباراة كلاسيكو فرنسا اليوم أمام أولمبيك مارسيليا بعد 12 دقيقة فقط من البداية.

وأضفى المدير الفني ماوريسيو بوتشيتينو الطابع الرسمي على خبر غياب دي ماريا عن مواجهة برشلونة، حيث أعلن ذلك في مؤتمر إعلامي اليوم.

وقال المدرب: "حقيقة عدم وجود دي ماريا في مباراة برشلونة صادمة، لكنها لا تجبرنا على تغيير فكرتنا الرئيسية التي سندخل بها المباراة الهامة بالنسبة لنا، سنجد أفضل الحلول."

وسيلتقي باريس سان جيرمان مع برشلونة على ملعب كامب ناو في السادس عشر من الشهر الجاري في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في مباراة ستمثل الاختبار الأوروبي الأول لنادي العاصمة الفرنسية تحت قيادة بوتشيتينو.