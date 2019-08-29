رسمياً: دي يونغ أفضل لاعب وسط في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن فوز فرينكي دي يونغ لاعب وسط برشلونة بجائزة أفضل لاعب وسط في أوروبا.

جاء هذا الفوز بعد الأداء الذي قدمه الهولندي الموسم الماضي مع أياكس، متفوقاً على جوردان هندرسون لاعب ليفربول وكريستيان إيريكسن صانع ألعاب توتنهام هوتسبير صاحبي المركزين الثاني والثالث.

وشهد الترتيب احتلال بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي المركز الرابع بـ 52 نقطة، يليه جورجينيو فاينالدوم لاعب ليفربول في المركز الخامس بـ 48 نقطة.

وكان المركز السادس من نصيب موسى سيسوكو لاعب وسط توتنهام هوتسبير بـ 22 نقطة، تلاه رحيم ستيرلينغ جناح مانشستر سيتي بـ 21 نقطة.

في المركز الثامن حل دوسان تاديتش لاعب أياكس بـ 20 نقطة، بالتساوي مع المغربي حكيم زياش، فيما تقاسم المركز العاشر كل من دوني فان دي بيك لاعب أياكس وسيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة بـ 19 نقطة.

يذكر أن آليسون بيكر حارس مرمى ليفربول فاز بجائزة أفضل حارس، بينما فاز فيرجيل فان دايك نجم ليفربول بجائزة أفضل مدافع.