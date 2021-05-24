رسمياً: راموس خارج تشكيلة إسبانيا ليورو 2020

استبعد المدير الفني لمنتخب إسبانيا لويس إنريكي قائد ريال مدريد سيرخيو راموس من القائمة المشاركة في يورو 2020.

جاء هذا بعد إعلان اللائحة التي ستشارك في البطولة الشهر القادم، والتي خلت من اسم راموس لأول مرة منذ سنوات طويلة.

وخاض المدافع المخضرم محادثات مكثفة مع إنريكي في الأيام القليلة الماضية حول موقفه هذا الصيف.

ولم يكن موقف قائد الملكي واضحاً لحين إعلان القائمة، سواء بالمشاركة في يورو 2020 هذا الصيف، أو دورة الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو.

وسعى راموس للمشاركة في البطولتين، لكن الأمر يبدو صعباً بعد الموسم الشاق الذي مر به وعدد الإصابات التي تعرض لها، ويبدو أن القرار جاء بالتضحية باليورو.

وجاءت القائمة النهائية للمنتخب الإسباني كالتالي:

حراس المرمى: أوناي سيمون، دافيد دي خيا، روبرت سانشيز.

المدافعون: خوسيه لويس غايا، جوردي آلبا، باو توريس، آيميريك لابورت، إيريك غارسيا، دييغو يورينتي، سيزار آزبيليكويتا، ماركوس يورينتي.

لاعبو الوسط: سيرجيو بوسكيتس، رودري، بيدري، تياغو آلكانتارا، كوكي، فابيان رويز.

المهاجمون: داني أولمو، ميكيل أويارزابال، ألفارو موراتا، جيرارد مورينو، فيران توريس، آداما تراوري، بابلو سارابيا.

ويشارك منتخب إسبانيا في المجموعة الخامسة متوسطة المستوى إلى جانب منتخبات السويد وبولندا وسلوفاكيا، علماً بأن بطولة يورو 2020 ستبدأ في الحادي عشر من الشهر القادم وحتى 11 يوليو.

فيما تبدأ منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو في الثاني والعشرين من يوليو وتستمر حتى السابع من أغسطس بمشاركة 16 منتخباً.