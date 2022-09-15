رسمياً: أسطورة التنس روجر فيدرر يعلن اعتزاله

أعلن أسطورة كرة المضرب السويسرية روجر فيدرر اعتزاله رسمياً اليوم الخميس بعد مسيرة حافلة حقق خلالها العديد من الألقاب.

وكان من المفترض أن يشارك صاحب الـ 41 عاماً في بطولة كأس لافر الأسبوع القادم، لكن القرار الذي جاء صاعقاً على عشاق اللاعب يعني أنهم لن يستطيعوا رؤية الأيقونة مرة أخرى في ملاعب كرة المضرب.

فيدرر يترك إرثاً من الصعب مماثلته

وظفر السويسري بـ 20 لقباً في بطولات غراند سلام، لكنه ابتعد عن الملاعب منذ خسارته في ربع نهائي بطولة ويمبلدون 2021.

ويعتبر النجم المخضرم أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة المضرب، وقد نال احتراماً واسعاً من قبل النقاد والمحللين والمشجعين على حد سواء.

وخضع السويسري لعدة عمليات جراحية في الركبة على أمل العودة إلى المنافسات، لكن جميع محاولاته في الرجوع إلى الملاعب لم تتكلل بالنجاح ليصدر أخيراً قراره بالاعتزال.