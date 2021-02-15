رسمياً: روسه يتولى تدريب دورتموند الموسم القادم

أعلن بوروسيا مونشنغلادباخ أن مدربه ماركو روسه سينضم إلى بوروسيا دورتموند الصيف القادم.

وبحث أسود فيستفاليا عن مدير فني جديد عقب إقالة لوسيان فافر في ديسمبر، وارتبط اسمه مراراً بروسه الذي نال الإشادات جراء عمله المميز مع سالزبورغ في السابق، ومونشنغلادباخ الذي قاده لبلوغ دور الـ 16 هذا الموسم.

وتولى إيدين تيرزيتش تدريب دورتموند بشكل مؤقت خلفاً لفافر، إلا أن نتائج الفريق تحت إمرته لم تكن بالصورة المطلوبة، مما عنى أن النادي لن يبقيه بشكل دائم.

وصرح ماكس إيبيرل مدير مونشنغلادباخ الرياضي: "قرر المدرب ماركو روسه الانتقال إلى بوروسيا دورتموند الصيف القادم رغم مفاوضاتنا المستمرة معه خلال الأسابيع الأخيرة،