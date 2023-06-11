رسمياً: روما يتعاقد مع حسام عوار

تعاقد نادي روما الإيطالي بصورة رسمية اليوم الأحد مع النجم الدولي الفرنسي حسام عوار في صفقة مجانية بعد انتهاء عقده مع مواطنه أولمبيك ليون.

ووقع لاعب خط الوسط البالغ من العمر 24 عاماً على كشوفات الجيالوروسي في اتفاق يمتد لـ 5 مواسم.

ولعب النجم جزائري الأصلي في صفوف الفريق الأول لأولمبيك ليون منذ عام 2017 وخاض معه 233 مباراة منذ ذلك الحين في جميع المسابقات سجل خلالها 41 هدفاً، كما صنع 36 هدف آخر.

وسيرتدي الفرنسي القميص رقم 22 مع نادي العاصمة الإيطالي تحت إشراف المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأكد عوار في تصريحات نقلها موقع روما الرسمي أنه شعر بأن مشروع الجيالوروسي الحالي يناسبه، كما أشاد بتاريخ النادي وإرثه.

وكان اللاعب هدفاً للعديد من الأندية الكبيرة الأخرى، وهو أمر أقر به المدير الرياضي تياغو بينتو الذي عبر عن فخره بحسم الصفقة لصالح النادي الإيطالي.

يذكر أن روما خسر نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بعد سقوطه أمام إشبيلية الإسباني بركلات الترجيح في النهائي نهاية الشهر الماضي.