رسمياً: ريال مدريد دون مارسيلو أمام باريس سان جيرمان

أعلن ريال مدريد استبعاد نجمه وظهيره الأيسر مارسيلو من قائمته المشاركة في المباراة أمام باريس سان جيرمان الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وكان من المفترض أن يدخل ريال مدريد دون قائده سيرخيو راموس بعد حصوله على بطاقة صفراء متعمدة أمام أياكس في ذهاب دور الستة عشر الموسم الماضي، عوقب إثرها بالإيقاف لمباراتين.

وتلقى الملكي خبراً صادماً آخر بتفاقم إصابة نجمه البرازيلي على مستوى الرقبة، وغيابه عن مواجهته الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا.

والسبت الماضي، بدا أن مارسيلو يعاني من مشكلة في الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وليفانتي التي فاز فيها الفريق الملكي بثلاثة أهداف لاثنين، وسقط مباشرة على ظهره بعد محاولة تسديدة على المرمى.

وأظهرت نتائج الفحوصات الطبية الأولية استحالة مشاركة الظهير الأيسر في المباراة أمام باريس سان جيرمان، لذلك لن يسافر مع بعثة الفريق إلى العاصمة الفرنسية.

يذكر أن ريال مدريد سيدخل المباراة دون راموس وماركو آسينسيو ولوكا مودريتش على الأرجح، بينما من المنتظر أن يغيب كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان ونيمار الموقوف.