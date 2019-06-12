رسمياً: ريال مدريد يتعاقد مع الظهير ميندي

أعلن ريال مدريد الأربعاء عن التعاقد مع فيرلان ميندي مدافع نظيره ليون.

وتألق الفرنسي مع ليون على المستويين المحلي والأوروبي الموسم الماضي، ليصبح محط أنظار كبار قارة أوروبا، وعلى رأسهم ريال ومدربه زين الدين زيدان.

وأعلن الميرينغي عبر موقعه الرسمي، عن التوصل لاتفاق نهائي مع ليون يقضي بضم ظهيره الأيسر لمدة 6 مواسم.

ووفقاً لمعظم التقارير الإسبانية والفرنسية، دفع ريال حوالي 48 مليون يورو نظير الحصول على خدمات ميندي.

وأكد الملكي في بيان رسمي، أنه سيتم تقديم تعاقده الجديد خلال مؤتمر صحفي سيقام على ملعب سانتياغو بيرنابيو الأربعاء القادم.

ومن المتوقع أن تثير الصفقة المزيد من التساؤلات حول مستقبل الظهير مارسيلو، وإمكانية استمراره والقتال على مركزه، أو الرحيل إلى نادٍ آخر.

ويعتبر ميندي رابع صفقات ريال مدريد الصيفية حتى الآن، حيث تعاقد النادي الإسباني مع كلٍ من المهاجم لوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت، وإيدير ميليتاو مدافع بورتو، والتوقيع الأهم وهو إيدين هازارد نجم تشيلسي السابق.