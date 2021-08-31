رسمياً: ريال مدريد يتعاقد مع كامافينغا مقابل 40 مليون يورو

أعلن ريال مدريد مساء الثلاثاء عن تعاقده رسمياً مع الدولي الفرنسي إدواردو كامافينغا لاعب وسط رين من رين في عقد يمتد لستة مواسم مقابل 40 مليون يورو.

ويأتي تحرك النادي الإسباني لضم النجم الشاب عقب فشله في استقطاب الفرنسي الآخر كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وسعت عدة أندية للحصول على خدمات كامافينغا خريج أكاديمية رين مثل مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

وسعى اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً لترك الفريق الفرنسي بحثاً عن مغامرة جديدة، وقد اختار الانتقال للعمل تحت إشراف المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي في مدريد.

وبات لاعب الوسط الصاعد أصغر لاعب يمثل منتخب فرنسا الأول العام الماضي، حين استدعاه المدرب ديدييه ديشامب لخوض أولى مبارياته الدولية.