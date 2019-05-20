رسمياً: ريال مدريد يجدد عقد كروس حتى 2023

أعلن ريال مدريد عن نجاحه في مفاوضات تجديد عقد لاعب الوسط توني كروس.

جاء هذا في بيان نشره النادي وأكد خلاله أن الدولي الألماني وقع على تمديد العقد الذي بات ينتهي موسم 2022-2023.

وجاء في البيان: "توصل ريال مدريد وتوني كروس لاتفاق حول تمديد عقد اللاعب مع الفريق، على أن يرتبط بالنادي حتى 30 يونيو 2023.

"اليوم في تمام الواحدة مساءً بتوقيت إسبانيا سيظهر توني كروس أمام الإعلام في غرفة مؤتمرات النادي بملعب سانتياغو بيرنابيو".

وكان كروس قد انضم لريال مدريد قادماً من بايرن ميونيخ مع نهاية كأس العالم 2014 الذي ظفر به المانشافت.

وأصبح النجم الألماني ضمن التشكيلة الأساسية فور ارتدائه قميص الملكي مطلع موسم 2014-2015 ليحقق معه دوري أبطال أوروبا 3 مرات، والدوري الإسباني مرة وكأس السوبر الإسباني مرة.

يذكر أن كروس خاض 233 لقاءً مع ريال مدريد في تلك الفترة، سجل خلالهاً 13 هدفاً وصنع 59 هدفاً آخر.