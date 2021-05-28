رسمياً: ريال مدريد يضم ديفيد آلابا

أعلن ريال مدريد رسمياً ضم المدافع نجم بايرن ميونيخ السابق ديفيد آلابا ليكون أول صفقات النادي الملكي الرسمية هذا الصيف.

وسيكون انتقال الدولي النمساوي إلى ريال بعقد يمتد لـ 5 مواسم، أي حتى صيف عام 2026، وفي صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع النادي البافاري.

جاء هذا عبر بيان رسمي أصدره ريال مدريد وأكد فيه إتمام الصفقة ومعلناً فيه موعد تقديم ديفيد آلابا أمام الجماهير ووسائل الإعلام بعد انتهاء منافسات يورو 2020.

ولم ينجح بايرن ميونيخ في التوصل إلى اتفاق مع الدولي النمساوي لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية هذا الموسم، ليخوض غمار بطولة جديدة بدايةً من الموسم القادم.

ريال كان الأوفر حظاً في التعاقد مع ديفيد آلابا

وبدا ريال مدريد منذ اليوم الأول لإعلان آلابا رحيله عن بطل الدوري الألماني الطرف الأوفر حظاً للتوقيع معه، وتمت الأمور سريعاً بالفعل رغم منافسة بعض أندية إنجلترا ودخول برشلونة نفسه ضمن قائمة المهتمين في وقت سابق.

وكان صاحب الـ 28 عاماً يعتبر بايرن ميونيخ بمثابة منزله على مدار السنوات الماضية كاملة، لكنه بات مستعدًا لخوض تحدٍ جديد في المرحلة القادمة.

يذكر أن آلابا قد ارتدى قميص بايرن ميونيخ منذ عودته في 2011 من الإعارة إلى هوفنهايم، ليكون إجمالي ما خاضه مع نادي بافاريا 420 مباراة.