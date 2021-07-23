رسمياً: ريال مدريد يعلن إصابة بنزيمة بفيروس كورونا

أكد ريال مدريد إصابة نجم هجومه كريم بنزيمة بفيروس كورونا قبل يومين من مواجهة مستضيفه رينجرز ودياً استعداداً للموسم القادم وبمناسبة مرور 150 عاماً على تأسيس النادي الاسكتلندي.

وتعد هذه المواجهة التي ستقام يوم الأحد المقبل على ملعب آيبروكس بمثابة التحضير الأخير لصاحب الضيافة قبل بدء منافسات الدوري الاسكتلندي الممتاز.

ريال مدريد يؤكد إصابة بنزيمة بكورونا في بيان رسمي

وقال النادي الإسباني في بيان رسمي: "يؤكد ريال مدريد سي إف أن نتيجة فحص لاعبنا كريم بنزيمة لفيروس كورونا (كوفيد-19) جاءت إيجابية".

بدوره، شارك الهداف الفرنسي مع منتخب بلاده في بطولة يورو 2020 قبل أن يغادر من دور الـ 16 على يد نظيره السويسري بركلات الترجيح، علماً بأنه سجل 4 أهداف للديوك خلال 4 مباريات.

وسيغيب المهاجم بالتالي عن جزء من تحضيرات ريال مدريد للموسم الجديد.