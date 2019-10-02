رسمياً: ريال مدريد يعلن إصابة ناتشو

أعلن ريال مدريد تعرض ناتشو فيرنانديز لإصابة في المباراة أمام كلوب بروج ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال النادي الملكي في بيان رسمي أن ناتشو يعاني من إصابة في أربطة الركبة اليمنى دون الكشف عن فترة الغياب المتوقعة.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الإصابة لا تبدو بسيطة وأن اللاعب سيغيب إثرها لفترة قد تصل إلى شهرين ونصف.

وأكدت أنّ الطاقم الطبي سيجري له المزيد من الفحوصات لمعرفة إن كانت الإصابة خفيفة أم أن الأمر أكبر من ذلك، إلا أن المؤشرات لا تبشر بخير.

وكان ناتشو قد خرج بديلاً بين شوطي المباراة متأثراً بالإصابة ليشارك مارسيلو العائد لتوه من الإصابة بدلاً منه.

وقدم النادي الملكي أسوأ بداية له في تاريخ دوري أبطال أوروبا بخسارة مباراة والتعادل في أخرى.