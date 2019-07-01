رسمياً: ريال مدريد يعلن انتقال كوفاتشيتش لتشيلسي

أعلن ريال مدريد انتقال لاعبه ماتيو كوفاتشيتش إلى تشيلسي بعدما فعل الأخير بند الشراء الموجود في عقد الإعارة.

ولعب الدولي الكرواتي بقميص البلوز الموسم المنصرم، على سبيل الإعارة قادماً من الملكي منذ الصيف الماضي، ليفعل النادي الإنجليزي بند الشراء.

ونشر ريال مدريد بياناً أعلن فيه رحيل لاعب الوسط، وقدم له الشكر على الفترة التي قضاها في صفوفه، كما تمنى له التوفيق في رحلته الجديدة.

وانضم صاحب الـ 25 عاماً إلى الميرينغي صيف عام 2015 قادماً من إنتر، ليخوض مع الملكي 109 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع ثمانية أهداف أخرى.

وحصل كوفاتشيتش مع ريال مدريد على دوري أبطال أوروبا 3 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات أيضاً، والسوبر الإسباني، وكأس إسبانيا.

ومع تشيلسي خاض موسماً واحداً شارك فيه في 52 مباراة صنع خلالها هدفين، وحصل على لقب الدوري الأوروبي.