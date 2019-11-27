رسمياً: ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة هازارد

أعلن ريال مدريد بشكل رسمي عن تفاصيل إصابة لاعبه إيدين هازارد التي تعرض لها في مباراة الفريق الأخيرة أمام باريس سان جيرمان مساء الأمس.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي وأكد من خلاله أن الدولي البلجيكي خضع لفحوصات خاصة لدى الخدمات الطبية للنادي في الساعات الماضية.

وكتب النادي في البيان: "بعد خضوع إيدين هازارد للفحوصات عن طريق خدمات النادي الطبية تم تشخيص إصابته بكدمة خارجية في الكاحل بقدمه اليمنى، يتم النظر فيها في الوقت الحالي".

وكان هازارد قد تعرض للإصابة في مواجهة ريال مدريد مساء الأمس أمام نظيره باريس سان جيرمان على ملعب سانتياغو بيرنابيو ضمن الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وأشارت تقارير بعد المباراة لوجود إصابة قوية لدى هازارد قد تبعده عن الملاعب لمدة أسابيع لكن الأمور تبدو مختلفة الآن بعد هذا التقرير الطبي، وذكرت صحيفة "آس" أنه لن يغيب أكثر من 10 أيام وسيتواجد في لقاء الكلاسيكو ضد برشلونة.

وتعادل ريال مدريد أمس في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياغو بيرنابيو ليبقى في المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته ويحسم باريس سان جيرمان صعوده في الصدارة.

يذكر أن هازارد كان قد انضم لريال مدريد مطلع الموسم الجاري قادماً من تشيلسي وسجل هدفاً وحيداً وصنع أربعة في كل البطولات.