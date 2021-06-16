رسمياً: ريال مدريد يعلن رحيل قائده سيرخيو راموس

أصدر ريال مدريد بياناً رسمياً أعلن فيه عن نهاية رحلة القائد سيرخيو راموس مع الفريق بنهاية عقده في 30 يونيو الجاري.

وكانت قضية تجديد عقد اللاعب تشغل وسائل الإعلام والمشجعين خلال الأشهر الماضية، إذ أن الاختلاف بين اللاعب والنادي حول شروط العقد الجديد وقفت حائلاً أمام إتمام الأمر.

وتأكد الآن رسمياً رحيل النجم الإسباني على الرغم من التقارير التي انتشرت في الآونة الأخيرة عن قبوله لشروط الرئيس فلورنتينو بيريز للتجديد.

كيف أعلن ريال مدريد عن رحيل راموس؟

نشر النادي بياناً عبر موقعه الرسمي جاء فيه: "يعلن ريال مدريد أنه غداً الخميس سيكون هناك حفل لتكريم وتوديع قائدنا سيرخيو راموس بحضور رئيسنا فلورنتينو بيريز".

وأضاف البيان موضحاً بأن نجم الدفاع سيلقي كلمة للجماهير والإعلام: "بعد ذلك سيظهر راموس في مؤتمر صحفي أمام وسائل الإعلام عن بعد".

لماذا رحل راموس عن ريال؟

قدم النادي عرضاً لتجديد عقد قائده في أبريل الماضي اشترط استمراره في العاصمة الإسبانية لموسم واحد مع تخفيض أجره بنسبة 10%.

لكن المدافع الأندلسي رفض العرض وطالب بعقد لموسمين مع زيادة في راتبه، إلا أنه بيريز أصر على موقفه في ظل تقدم راموس في العمر وهو ما يتماشى مع سياسة النادي لتمديد عقود اللاعبين الذين تقدموا في السن.

ما هي وجهة راموس القادمة؟

تبقى وجهة اللاعب الجديدة غامضة حتى الآن، وإن كان إشبيلية يبدو الأوفر حظاً في الحصول على خدمات صاحب الـ 35 عاماً إلى جانب مانشستر يونايتد.

وقالت تقارير حديثة أن إدارة النادي الأندلسي منحت المدافع عقداً يمتد لخمسة مواسم، مع تقاضيه 7 ملايين يورو سنوياً.

وتظل وجهات أخرى مثل باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وحتى الانتقال إلى الولايات المتحدة الأميركية مطروحة على طاولة قائد الملكي السابق أيضاً.