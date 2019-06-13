رسمياً: ريال مدريد يقدم هازارد

كشف ريال مدريد النقاب أخيراً عن صفقته الأكبر لهذا الصيف حتى الآن بشكل رسمي، وذلك عبر تقديم إيدين هازارد نجم تشيلسي السابق.

تم ذلك في حضور عائلة النجم البلجيكي وعلى رأسهم تورغان هازارد المنتقل مؤخراً إلى بوروسيا دورتموند قادماً من بوروسيا مونشنغلادباخ مقابل 25 مليون يورو.

وهتف بعض الجماهير قبل بداية حفل التقديم: "نريد مبابي"، في مطالبة بضم الهداف الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

وتم تقديم هازارد دون رقم حتى الآن، وسط توقعات بحصوله على الرقم 7 الذي يرتديه حالياً ماريانو دياز، نظراً لحمل لوكا مودريتش رقم 10 المفضل لهازارد.

يذكر أن ريال مدريد تعاقد مع نجم البلوز مقابل 100 مليون يورو في أكبر صفقاته الصيفية.