رسمياً: زيدان على غلاف لعبة FIFA 20

أكدت شركة "أي إي سبورتس" المنتجة للعبة "فيفا"، أن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد سيظهر على غلاف نسخة "آلتيميت" من نسخة اللعبة لعام 2020.

وتم الإعلان عن "زيزو" اليوم –الثلاثاء- عقب الإعلان عن إيدين هازارد نجم ريال مدريد الجديد وفيرجيل فان دايك مدافع ليفربول.

كما تم تأكيد ظهور "زيزو" في اللعبة ضمن نظام "آلتيميت" كأحد بطاقات الأساطير واللاعبين المعتزلين.

فيما سيظهر هازارد على غلاف النسخة العادية، على أن يظهر فان دايك على غلاف نسخة الأبطال.

يذكر أن زيدان فاز بكأس العالم 1998 ويورو 2000 مع منتخب فرنسا لاعباً، بينما فاز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات على التوالي كمدرب لريال مدريد بين 2016 و2018.