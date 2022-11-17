رسمياً: ساديو ماني يغيب عن كأس العالم 2022 بداعي الإصابة

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم اليوم الخميس أن قائد منتخبه الأول ساديو ماني سيغيب عن نهائيات كأس العالم قطر 2022 هذا الشهر بداعي الإصابة.

وكانت الشكوك تحوم حول قدرة جناح بايرن ميونخ على الالتحاق بمنتخب بلاده في المونديال القطري بعد تعرضه لإصابة في الساق قبل فترة التوقف بأيام.

وتم استدعاء اللاعب في بادىء الأمر ضمن قائمة منتخب السنغال الرسمية المشاركة في المونديال القطري، قبل أن يضطر الاتحاد لسحب اسمه بعد أحدث التطورات.

الاتحاد السنغالي يؤكد غياب ماني عن كأس العالم

وأصدر الاتحاد السنغالي لكرة القدم بياناً رسمياً أكد فيه أن هداف ليفربول السابق لم يتعافى بشكلٍ يسمح له بتمثيل بلاده في بطولة كأس العالم التي ستنطلق يوم الأحد المقبل.

ويشارك منتخب السنغال في المونديال ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر صاحب الضيافة والإكوادور وهولندا.