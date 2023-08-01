رسمياً: ساديو ماني ينتقل إلى النصر السعودي

تعاقد نادي النصر السعودي مع النجم الدولي السنغالي ساديو ماني القادم من بايرن ميونخ مقابل 34 مليون جنيه استرليني.

ووقع صاحب الـ 31 عاماً عقداً لمدة 3 مواسم، أي أنه مستمر مع الفريق حتى صيف عام 2026.

وأدرك نجم ليفربول السابق أن مستقبله مع النادي البافاري قد وصل لنهايته عقب تصريحات أدلى بها المدرب توماس توخيل وألمح خلالها إلى أنه لن يعتمد عليه الموسم القادم.

وخاض السنغالي 38 مباراة مع بايرن ميونخ الموسم الماضي بجميع المسابقات، سجل فيها 12 هدفاً وصنع 6 أهداف أخرى.

وتعاقد النصر مع نجوم عدة كان أولهم البرتغالي كريستيانو رونالدو مطلع العام، تبعه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان، والإيفواري سيكو فوفانا من لانس، والبرازيلي أليكس تيليش من مانشستر يونايتد.