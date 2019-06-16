رسمياً: ساري يتولى قيادة يوفنتوس

أعلن يوفنتوس رسمياً تعيين ماوريتسيو ساري مدرباً جديداً للفريق بعد مفاوضات مكثفة ومعقدة طوال الأيام الماضية مع المدير الفني وناديه السابق تشيلسي.

ويأتي ساري يأتي كخليفة لماسيميليانو آليغري الذي غادر الشهر الماضي يوفنتوس وأعلن ابتعاده عن التدريب الموسم المقبل للحصول على راحة.

ونشر تشيلسي عبر حسابه الرسمي رحيله المدرب الإيطالي لتدريب يوفنتوس وفسخ عقده بناء على طلب المدير الفني.

وأوضحت مارينا جرافوتيسكايا، مديرة تشيلسي، أن ساري أوضح بعد نهائي الدوري الأوروبي حاجته للعودة لإيطاليا ليكون قريباً من عائلته ووالديه للاعتناء بهما.

يوفنتوس هو الآخر نشر إعلاناً على حسابه الرسمي يعلن فيه تعيين ساري بعقد حتى الثلاثين من يونيو 2022.

ووقع مدرب نابولي السابق عقداً مع البيانكونيري لثلاثة مواسم مقبلة، وسيتقاضى سبعة ملايين يورو موسمياً وفقاً لموقع "جول".

وتمت الصفقة بفضل لقاء المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيتشي مع مارينا غرانوفسكايا، المدير التنفيذي لتشيلسي، وموافقة الأول على دفع ناديه تعويضاً في حدود الثلاثة ملايين يورو.

وقاد ساري تشيلسي في موسمه الوحيد بإنجلترا إلى التتويج بلقب الدوري الأوروبي والحلول ثالثاً بالدوري الإنجليزي، والتأهل لدوري أبطال أوروبا.