رسمياً: ستيفن جيرارد يتولى تدريب الاتفاق السعودي

أعلن الاتفاق السعودي اليوم الاثنين عن تولي الإنجليزي ستيفن جيرارد مهمة تدريب الفريق للموسم القادم وحتى عام 2025.

ورحب النادي المشارك في الدوري السعودي (دوري روشن) بالمدير الفني صاحب الـ 43 عاماً والذي لم يشغل أي منصب منذ إقالته من تدريب أستون فيلا في شهر أكتوبر الماضي.

وجرت حوارات بين الطرفين الشهر المنصرم لم تسفر عن شيء، قبل أن يعودا لطاولة المفاوضات في الأيام الماضية ليتم التوصل إلى اتفاق يرضيهما أخيراً.

وسيستهل جيرارد أسطورة ليفربول السابق مهمته على رأس الجهاز الفني لفريق الاتفاق مع انطلاق المعسكر التحضيري الخارجي.

يذكر أن الاتفاق أنهى الموسم الماضي في دوري روشن باحتلال المركز السابع، وسيكون المدرب الجديد مطالباً بتحقيق نتيجة أفضل الموسم المقبل.