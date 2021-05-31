رسمياً: سحب تنظيم كوبا أميركا من الأرجنتين ومنحه للبرازيل

أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) سحب تنظيم بطولة كوبا أميركا من الأرجنتين بسبب تفشي فيروس كورونا فيها.

وكان كونميبول قد سحب التنظيم من كولومبيا في وقت سابق بسبب الاحتجاجات القوية وعدم القدرة على إقامة المباريات هناك.

ما هي آخر التطورات؟

أكد اتحاد أميركا الجنوبية أن لديه عروض من تشيلي وأمريكا مشيراً لأنه سينشر أي تطورات حال حدوثها.

الأرجنتين كانت قد أعلنت في وقت سابق إيقاف نشاط كرة القدم حتى نهاية مايو بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتقام النسخة الـ 47 من البطولة في الفترة ما بين 13 يونيو وحتى 10 يوليو في انتظار معرفة البلد المستضيف لها.

لماذا لا تستطيع كولومبيا استضافة كوبا أميركا ؟

الحكومة الكولومبية طلبت إعادة جدولة البطولة لشهر نوفمبر القادم، لحين انتهاء الحركات الاحتجاجية هناك.

اتحاد أميركا الجنوبية قال في بيان رسمي: "نظراً لأسباب تتعلق بتقويم المسابقات الدولية ولوجستيات البطولة، سيكون من المستحيل نقل كوبا أميركا إلى نوفمبر.

"الكونميبول ممتن للحماس والالتزام الذي أبداه رئيس جمهورية كولومبيا إيفان دوكي ومعاونيه، وكذلك رامون جيسورون رئيس الاتحاد الكولومبي، ونثق في تقديمهم مشاريع جديدة مستقبلية لنمو كرة القدم في أميركا الجنوبية.

"سنكشف في الأيام المقبلة عن أماكن خوض المباريات التي كان من المقرر إقامتها في كولومبيا".

إقامة كوبا أميركا في البرازيل هذا الصيف

أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم اليوم عن إقامة بطولة كوبا أميركا هذا الصيف الجاري في البرازيل.

جاء هذا عقب اجتماع الاتحاد الذي أقيم خلال الساعات الماضية، وستقام البطولة في نفس المواعيد المعلنة، وسيتم الإعلان عن الملاعب خلال ساعات.