رسمياً: سيموني إنزاغي يخلف كونتي في تدريب إنتر ميلان

أعلن إنتر ميلان تولي سيموني إنزاغي المدير الفني السابق للاتسيو تدريب النيراتزوري خلفاً للراحل أنتونيو كونتي.

وغادر كونتي النادي اللومباردي بعد خلافات مع الإدارة رغم قيادته إنتر للفوز بلقب الدوري الإيطالي المستعصي منذ عام 2010.

تألق إنزاغي مع لاتسيو دفع إنتر لاستقطابه

في المقابل، برز إنزاغي بشكل كبير خلال مسيرته التدريبية وتمكن من إعادة لاتسيو لأندية المقدمة في إيطاليا منذ توليه الإشراف عليه عام 2016.

يذكر أن سيموني هو شقيق فيليبو الأخ الأشهر، علماً بأن الأول كان مهاجماً أيضاً لكن نجوميته لم تصل لمستويات كبيرة رغم أنه دافع عن ألوان لاتسيو وسامبدوريا وأتالانتا وغيرها، ومثل منتخب إيطاليا 3 مرات.

أما كونتي، فيبدو مستقبله معلقاً بين عدة خيارات أبرزها الإشراف على باريس سان جيرمان بحال رحيل ماوريسيو بوتشيتينو، أو تولي تدريب توتنهام الذي ما زال يبحث عن مدرب مناسب.