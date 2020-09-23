رسمياً: سيميدو إلى ولفرهامبتون مقابل 40 مليون يورو

أعلن برشلونة عن رحيل نيلسون سيميدو إلى ولفرهامبتون.

بدأت المفاوضات بين الطرفين منذ بضعة أسابيع في ظل رغبة البارسا في التخلص من الظهير البرتغالي، بحثاً عن فرصة التعاقد مع لاعب آخر يشغل نفس المركز.

وأكد موقع برشلونة الرسمي رحيل سيميدو إلى الدوري الإنجليزي، وقام بنشر رسالة وداع له بعد 122 مباراة خاضها بقميص الفريق.

وأوضح البلاوغرانا في بيانه، أن قيمة الصفقة وصلت إلى 30 مليون يورو، بالإضافة لـ 10 ملايين أخرى على شكل إضافات مستقبلية.

وكان صاحب الـ 26 عاماً قد انتقل لكتالونيا قادماً من بنفيكا في 2017 مقابل 35.70 مليون يورو، لكنه فشل في إثبات قدراته طوال هذه الفترة، ليخرج من حسابات المدرب الجديد رونالد كومان.

وينضم بذلك سيميدو للاعبين برتغاليين آخرين في ولفرهامبتون، بقيادة مواطنهم المدرب نونو إيسبيرتو سانتو، الذي يواصل جلب أبناء بلاده للفريق الإنجليزي.

بدوره، اقترب برشلونة من التعاقد مع سيرجينو ديست ظهير أياكس أمستردام، ومن المتوقع إتمام الصفقة خلال الأيام القادمة.