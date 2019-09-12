رسمياً: صلاح أفضل لاعب في ليفربول لشهر أغسطس

توج محمد صلاح هداف ليفربول مستواه المميز بالحصول على جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس.

شارك الدولي المصري أساسياً في أربع مباريات مع الريدز ضمن الدوري الإنجليزي الشهر الماضي، وتألق بشكل لافت في معظمها.

وسجل صلاح 3 أهداف خلال أغسطس، حيث أحرز هدفاً في شباك نوريتش سيتي وصنع آخر في نفس المباراة، كما تمكن من هز شباك آرسنال بثنائية في الفوز على بنتيجة 3-1، كما صنع هدفاً في انتصار فريقه على بيرنلي بثلاثية نظيفة.

وغاب صلاح عن التسجيل خلال مباراتي ليفربول أمام تشيلسي في السوبر الأوربي، وأمام ساوثهامبتون في افتتاح الدوري المحلي، وأمام مانشستر سيتي بكأس الدرع الخيرية.

وتأتي الجائزة كدفعة معنوية كبيرة للدولي المصري، قبل مباراة الفريق القادمة أمام نيوكاسل يونايتد السبت القادم ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي.