رسمياً: صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2017

صلاح يفوز بالجائزة

نجح المصري محمد صلاح، في تتويج تألقه على مدار عام 2017، بالحصول على جائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا المقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وظهر صلاح بمستوى مميز سواء مع فريقه السابق روما الموسم الماضي، كما أبدع مع ليفربول منذ انضمامه إليه الصيف الماضي بتسجيل 23 هدفاً في جميع البطولات.

وحصل الدولي المصري على الجائزة في الحفل الذي أقامه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، بمدينة آكرا الغانية، في ليلة أكد خلالها جناح الريدز تفوقه على جميع لاعبي قارة إفريقيا.

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وجاء فوز صاحب الـ 25 عاماً، على الثنائي المنافس له الجناح السنغالي ساديو ماني زميله في ليفربول الذي احتل المركز الثاني، والمهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ صاحب المركز الثالث.

وتضاف جائزة كاف لتلك التي حصل عليها صلاح من هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الشهر الماضي كأفضل لاعب إفريقي في 2017.

وتعد هذه المرة الأولى التي ينال فيها لاعب مصري جائزة الأفضل المقدمة من كاف، بعد محمود الخطيب الذي كان أول من أحرزها عام 1983.