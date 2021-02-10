رسمياً: عموري ينضم لشباب الأهلي حتى نهاية الموسم

أعلن شباب الأهلي دبي عن التعاقد مع عمر عبد الرحمن "عموري"، بعد أن أصبح لاعباً حراً جراء عدم تمديد عقده مع الجزيرة.

ويعد عموري أحد أبرز اللاعبين العرب خلال السنوات الماضية، لكن لعنة الإصابات أبعدته بشكل كبير خلال مسيرته.

وضم شباب الأهلي النجم الإماراتي في صفقة انتقال حر، بعدما انتشرت التقارير حول مصيره خلال الأيام الماضية وسط اهتمام من عدة فرق أخرى.

وجاء إعلان النادي الإماراتي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "نجح نادي شباب الأهلي في ضم نجم الكرة الإماراتية وصانع الألعاب الدولي عمر عبد الرحمن "عموري" حتى نهاية الموسم".

ويعد عموري من أبرز صناع الألعاب لما يمتلكه من قدرات كبيرة، ولعب لفترة في الهلال السعودي إلا أن إصابته بقطع في الرباط الصليبي تسببت في ابتعاده فترة طويلة عن الفريق.