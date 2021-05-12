رسمياً: عودة الجماهير إلى بعض ملاعب الدوري الإسباني

تشهد المرحلتان الأخيرتان من الدوري الإسباني عودة الجماهير مجدداً إلى المدرجات بعد طول غياب، لكن في ملاعب معينة وفقاً لإعلان وزارة الثقافة والرياضة بالاتفاق مع وزارة الصحة.

وتغيب الجماهير عن مدرجات كرة القدم منذ مارس 2020 إثر انتشار فيروس كورونا.

ما هي الملاعب التي يمكن أن تستضيف الجماهير في آخر مرحلتين من الدوري الإسباني؟

وفقاً للإعلان الصادر عن السلطات الرياضية والصحية بإسبانيا يوم الأربعاء، فإن الجماهير ستعود فقط في المنطقة الأولى والتي تتضمن مدن فالنسيا وجزر البليار وغاليسيا.

على هذا الأساس، سيتمكن فالنسيا وفياريال وليفانتي وإلتشي وسيلتا فيغو في من استقبال الجماهير بملاعبهم في آخر مرحلتين من الليغا.

الحضور الجماهيري بالطبع لن يكون بنسبة 100% كالسابق، بل حددت السلطات نسبة 30% من إجمالي سعة المدرجات، أي حوالي 5 آلاف مشجع في المباراة الواحدة، وبحد أقصى 8 آلاف مشجع.

من جهة أخرى، سيتعين على جميع المشجعين الالتزام بالبروتوكول الصحي الصارم لمواجهة الوباء، من خلال منع دخولهم بدون كمامات، مع قياس الحرارة قبل الوصول للمدرجات، إلى جانب منع الأكل والشرب في المدرجات.