رسمياً: عودة عمرو وردة إلى معسكر منتخب مصر

أعلن أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، عن عودة عمرو وردة إلى معسكر المنتخب المصري، عبر صفحته الرسمية على موقع "فايسبوك".

وقال شوبير في منشوره باقتضاب: "رسمياً... عودة عمرو وردة لمعسكر منتخب مصر"، وذلك بعد يومين فقط من استبعاد اللاعب، على خلفية ما أثير حول تحرشه بعارضة أزياء.

يذكر أن اتحاد الكرة المصري أعلن استبعاد وردة صباح الأربعاء، على خلفية ما أُثير بتحرشه بعارضة أزياء، فيما قدم اللاعب اعتذاره، خلال مقطع فيديو مساء نفس اليوم عقب فوز المنتخب المصري على نظيره الكونغولي بهدفين نظيفين.