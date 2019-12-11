رسمياً: غاتوزو يتولى تدريب نابولي

أعلن نابولي رسمياً تولي جينارو غاتوزو تدريب الفريق خلفاً للمدير الفني المخضرم كارلو أنشيلوتي الذي تمت إقالته أمس.

وكان أنشيلوتي قد دخل في خلافات مع مالك النادي ورئيسه أوريليو دي لاورينتس على خلفية النتائج السلبية الأخيرة التي حققها البارتينوبي ورفضه الدخول مع لاعبيه في معسكر مغلق.

وبعد احتلال النادي المركز الثامن على سلم الترتيب في الدوري الإيطالي حالياً، جاءت الإقالة عقب نهاية دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ورغم تأهل نابولي كثاني المجموعة وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر ليفربول، إلا أن ذلك لم يشفع للمدير الفني المخضرم لاستكمال رحلته مع نادي الجنوب.

وسيتولى غاتوزو الإدارة الفنية لنابولي لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، أي حتى نهاية الموسم الحالي الذي سيحاول فيه تصحيح مسار الفريق محلياً.

وخاض غاتوزو تجربتين في إيطاليا مع كل من باليرمو وميلان، وكانت تجربة الروسونيري الأخيرة دون التوقعا، لكنها حصلت على تقدير آخر عقب التجربة السيئة لماركو جيامباولو هذا الموسم.

يذكر أن هناك احتمالات أن يقوم دي لاورينتس ببيع النادي في ظل وجود عرض من الشيخ تميم بن حمد لشرائه مقابل 500 مليون يورو.