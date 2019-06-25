رسمياً: فالنسيا يتعاقد مع سيليسين

منشور 25 حزيران / يونيو 2019 - 08:59
ياسبر سيليسين
ياسبر سيليسين

أعلن فالنسيا رسمياً عن تعاقده مع الحارس ياسبر سيليسين قادماً من برشلونة.

جاء هذا بعد خضوع الدولي الهولندي للكشف الطبي صباح الثلاثاء في فالنسيا، قبل إتمام الصفقة بشكل رسمي.

ووفقاً لتقارير إعلامية، تمت الصفقة مقابل 30 مليون يورو.

وكان سيليسين (29 عاماً) قد صرح برغبته في الرحيل نهاية الموسم الماضي بحثاً عن المزيد من المشاركات بصورة أساسية.

يذكر أن الحارس الهولندي كان يرتبط بعقد مع برشلونة ينتهي في يونيو 2021، بشرط جزائي قيمته 60 مليون يورو.

كلمات دالة:فالنسياياسبر سيليسينبرشلونة

Via SyndiGate.info


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