رسمياً: فان دايك أفضل لاعب في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) فوز فيرجيل فان دايك نجم دفاع ليفربول بجائزة أفضل لاعب في القارة عن موسم 2018-2019.

بهذا، نال فان دايك الجائزة للمرة الأولى في تاريخه، على حساب ليونيل ميسي الذي فاز بها مرتين في 2011 و2015، وكريستيانو رونالدو الذي حققها 3 مرات في 2014 و2016 و2017.

وكان ميسي هداف الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا بجانب تصدره قائمة الهدافين في دوري أبطال أوروبا.

بينما خرج رونالدو من ربع النهائي مسجلاً جميع أهداف فريقه في الأدوار الإقصائية وحقق بطولة دوري الأمم الأوروبية رفقة البرتغال.

وحصد فان دايك لقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي كما وصل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية مع هولندا.

وجاء آليسون بيكر في المركز الرابع بـ 57 نقطة، يليه ساديو ماني بواقع 51 نقطة، ثم محمد صلاح محققاً 49 نقطة، أما إيدين هازارد فاحتل المركز السابع برصيد 38 نقطة.

وتشارك ماتياس دي ليخت وفرينكي دي يونغ المركز الثامن برصيد 27 نقطة لكلٍ منهما، بينما احتل رحيم ستيرلينغ المركز العاشر بـ 12 نقطة.