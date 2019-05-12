رسمياً: فان دايك أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن فوز النجم فيرجيل فان دايك على جائزة أفضل لاعب للموسم الجاري.

ونشر ليفربول عبر حسابه على موقع "تويتر" صورة للمدافع الهولندي وهو يحمل الجائزة.

وكان فان دايك قد حصل على جائزة أفضل لاعب في الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين، ليجمع الجائزتين للموسم الثاني على التوالي في ليفربول بعد محمد صلاح.

وكان فان دايك قد انضم لصفوف ليفربول قادماً من ساوثهامبتون مقابل 75 مليون جنيه استرليني ليصبح أغلى مدافع في العالم.

وتغلب فان دايك على عدد كبير من نجوم الدوري الإنجليزي يأتي في مقدمتهم كل من رحيم ستيرلينغ وإيدين هازارد وزميليه محمد صلاح وساديو ماني.

يذكر أن ليفربول سيخوض لقاءً حاسماً في الدوري اليوم أمام ولفرهامبتون يتوجب عليه الفوز به مع انتظار تعثر مانشستر سيتي ليحصل على اللقب.