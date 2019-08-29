رسمياً: فان دايك أفضل مدافع في أوروبا

حقق الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم ليفربول، جائزة أفضل مدافع في أوروبا بتفوقه على زميله ترينت أليكساندر أرنولد ومواطنه ماتياس دي ليخت.

قاد فان دايك الريدز إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، كما حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

ولم يتعرض فان دايك لأي مرواغة الموسم الماضي ليسجل رقماً قياسياً باسمه.

كما قاد منتخب هولندا للوصول إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية والتي خسرها الفريق أمام نظيره البرتغالي بهدف نظيف.

في المركز الرابع، تواجد أندري روبرتسون محققاً 16 نقطة، ثم جيرارد بيكيه بواقع 14 نقطة، يليه يان فيرتونخين بـ 12 نقطة.

وفي المركز السابع تواجد جيورجيو كييليني بثماني نقاط، يليه الثلاثي توبي آلديرفايريلد وكاليدو كوليبالي وسيرخيو راموس بـ 5 نقاط لكلٍ منهم.

يذكر أن سراموس، قائد ريال مدريد، اختير أفضل مدافع العام الماضي.