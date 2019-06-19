رسمياً: فترات استراحة خلال مباريات كأس إفريقيا بسبب ارتفاع الحرارة

أعلنت اللجنة الطبية لكأس أمم إفريقيا 2019 عن بيان صحفي للتحذير من ارتفاع درجات الحرارة في مصر الدولة المستضيفة خلال فترة إقامة البطولة.

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من البطولة الإفريقية للمرة الخامسة في تاريخها، في الفترة من 21 من يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخباً للمرة الأولى.

وأوضح بيان اللجنة، أنه نظراً لإقامة البطولة في الصيف لأول مرة في تاريخها، فإن جميع المباريات ستتوقف مرتين مدة كلٍ منها ثلاث دقائق، وتحديداً في الدقيقتين 30 و75.

وسيكون مسموحاً للاعبين خلال هذا التوقف تناول المشروبات والسوائل وترطيب أجسامهم بالمناشف المبللة.

وأشارت اللجنة في بيانها كذلك أنه سيكون هناك تجهيزات خاصة لأي حالة طوارئ في إطار التعاون مع اللجنة الطبية المحلية بقيادة الدكتور محمد سلطان.

يذكر أن المباراة الافتتاحية ستقام بعد غدٍ الجمعة، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على ملعب القاهرة، حيث ستجمع منتخبي مصر وزيمبابوي.