رسمياً: فيران توريس ينتقل إلى مانشستر سيتي

أعلن مانشستر سيتي تعاقده مع الجناح فيران توريس من فالنسيا بعقد لمدة خمس مواسم، في حين أشارت تقارير بأن قيمة الصفقة بلغت 27 مليون دولار.

وقال تكسيكي بيغيريستين مدير كرة القدم في مانشستر سيتي: "تابعنا تطور مستوى فيران عن كثب وقد أثار إعجابنا".

أما الإسباني فقال لموقع النادي الرسمي: "أنا سعيد جداً بانضمامي إلى مانشستر سيتي فكل لاعب يود أن يكون جزءاً من فريق هجومي ومانشستر سيتي يعتبر من أكثر الفرق التي تعتمد على الهجوم في عالم كرة القدم".

ويسعى مدرب سيتي بيب غوارديولا إلى تعزيز فريقه بعد فقدانه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح ليفربول.

وذكرت تقارير سابقة بأن النادي الشمالي توصل إلى اتفاق لضم مدافع بورنموث نايثان آكي مقابل 48 مليون دولار.