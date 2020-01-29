رسمياً: فيرنانديش يوافق على الانتقال لمانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد توصله لاتفاق نهائي مع لاعب الوسط برونو فيرنانديش نجم سبورتينغ لشبونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويعتبر البرتغالي الهدف الرئيسي لأولي غونار سولشاير مدرب الشياطين الحمر هذا الشتاء بعد تراجع مستوى بول بوغبا وغيابه المستمر بسبب الإصابات.

وذكر النادي الإنجليزي في بيان رسمي التوصل لاتفاق مع فيرنانديش، لكنه أكد أن التعاقد لم يتم بعد، كونه يتوقف على الفحص الطبي والاتفاق حول البنود الشخصية مع البرتغالي.

بدوره، نشر لشبونة مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر ودع فيه اللاعب.

يأتي هذا التطور بعد محاولة برشلونة للانقضاض على الصفقة قبل إغلاق نافذة السوق الشتوي، حيث تقدم بعرض من أجل ضمه حتى 2025، مع قضاء أول 6 أشهر معاراً لفالنسيا.

ويصبح فيرنانديش بهذه الأنباء على أعتاب الرحيل عن لشبونة، بعدما أكدت بعض التقارير البرتغالية عدم تركيز اللاعب مع الفريق خلال الأسابيع الماضية، لمحاولاته المستمرة للضغط من أجل الانتقال لنادٍ آخر.

ووفقاً للتقارير، بلغت قيمة الصفقة 55 مليون يورو إلى جانب 25 مليون أخرى على شكل متغيرات، مما يعني وصولها إلى 80 مليون يورو.