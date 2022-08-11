رسمياً: فيفا يوافق على تقديم موعد انطلاق كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسمياً الخميس عن تقديم موعد انطلاق نهائيات كأس العالم قطر 2022 لمدة يوم واحد.

وسيقص منتخبا قطر والإكوادور شريط افتتاح المونديال يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر القادم، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت الدوحة، وهي المباراة الوحيدة التي سيشهدها اليوم الأول من البطولة.

كما غير الاتحاد الدولي توقيت مباراة منتخبي السنغال وهولندا التي ستقام يوم الاثنين 21 نوفمبر من الواحدة ظهراً إلى السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

وسيجري حفل الافتتاح قبل انطلاق المباراة الافتتاحية التي جرت العادة أن يكون أحد طرفيها، منتخب الدولة المستضيفة أو حامل اللقب.

يذكر أن منافسات كأس العالم قطر 2022 ستقام لأول مرة في شهر نوفمبر أي بعد حوالي 100 يوم نظراً للظروف الجوية الملائمة للمباريات.